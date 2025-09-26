Готов е първият музикален запис от програма „Подкрепа за младите музиканти на Габрово“

На 25.09.2025 г. излезе първият музикален проект от звукозаписна програма „Подкрепа за младите музиканти на Габрово“, финансирана от Фонд Култура на Община Габрово и осъществена от Пенчо Цочев – ПАНГУРА Мюзик.

Записът е на Адриана Кънева, родена на 28.07.2007 г., започва музикалния си път преди 13 години като ученичка по пиано при клавирния педагог Весела Пенева. Нейният талант и трудолюбието ѝ са трудни за описване с думи, затова ще изредим малка част от наградите ѝ у нас и в чужбина. А след като чуете изпълнението ѝ на Pour le Piano, Prélude I от Клод Дебюси, няма да е нужно повече обяснение.

Тя е носител на Гран при от първия национален конкурс „Орфей на бъдещето“ – София 2025, специална награда за концертно участие в Будапеща, участие във фестивала Music Artissimo fest и специална награда за солист с Камерен оркестър Хасково и Симфониета Шумен. Отличена е с Гран при на международния конкурс „Vivapiano 2025“.

Това са само част от постиженията на Адриана през 2025 година. Освен тях тя е свирила три пъти във Виена в зали като Palais Ehrbar и Das MuTh и продължава да прославя България и родния си град Габрово чак до Япония, където също е радвала публиката с емоционалното си музициране.

В деня на звукозаписа тя изпълни произведението си брилянтно още от първия опит, поради което бяха записани и още няколко пиеси, които ще можете да чуете напред във времето.

Линк към записа Debussy – Pour le Piano, Prelude I (Adriana Kaneva)

