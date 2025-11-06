Готов е новият проект на 35. СЕУ „Добри Войников“ – част от стратегията на Столичната община за трансформация на училищата и училищните дворове

Проектът ще превърне училището в съвременна, енергийно ефективна и напълно достъпна образователна среда с модерни класни и спортни пространства, зелени дворове и възможности за учене и движение на открито

Столичната община започва цялостното обновяване на 35. СЕУ в район „Лозенец“ – един от най-значимите образователни проекти в Програмата за модернизация на училищната инфраструктура.

Предвижда се сградата на училището да бъде напълно трансформирана в модерна, достъпна и устойчива образователна среда, която предлага повече пространство, повече зеленина и повече възможности за активност – както за учениците, така и за хората от квартала.

След повече от десет години очакване проектът за саниране и обновяване на 35. СЕУ вече има осигурено финансиране и напълно нова концепция.

Новият проект обхваща не само укрепителни дейности и мерки за енергийна ефективност, но и изцяло нова фасада, която превръща сградата и двора в пример за училище на бъдещето.

Сред основните подобрения са:

• нова библиотека и танцов салон, които ще обогатят културния и социалния живот в училището;

• зона за уроци на открито върху оползотворените покриви;

• спортно игрище на покрива на административния корпус, който ще бъде напълно реконструиран;

• пълна достъпност чрез нов асансьор и адаптирани рампи на всички входове;

• изцяло нов двор с игрища, писти за бягане и зони за отдих.

Новата организация на пространството позволява част от двора да бъде отворена за обществено ползване извън учебно време, така че училището да се превърне в живо място за срещи, спорт и отдих за всички жители на квартала и на район “Лозенец”. Столичната община изказва благодарност на район „Лозенец“ за проактивната позиция и за добрата работа в подготовката и възлагането на проекта.

Предистория

След години, през които реконструкцията на 35. СЕУ оставаше нереализирана въпреки изготвените преди време планове, Столичната община възобнови процеса с изцяло нова концепция и подход.

Бяха извършени нови конструктивни и енергийни обследвания, които да отразят актуалното състояние на сградата и съвременните стандарти за енергийна ефективност, достъпност и безопасност. На тяхна основа се разработва нов инвестиционен проект, който ще бъде финализиран до края на месец ноември.

Финансирането за реализацията е осигурено благодарение на активната работа на районната администрация в “Лозенец”, на училищното настоятелство по време на публичното обсъждане на бюджета на Столична община за 2024 г. и на личния ангажимент на кмета Васил Терзиев, който включи обновяването на училището в приоритетната инвестиционна програма.

Обновяването на 35. СЕУ попадна в списъка на стратегическите обекти за Столичната община за трансформация на училищата и училищните дворове – дългосрочна програма, насочена към създаване на модерни, зелени и достъпни образователни пространства, отворени към своите квартали. До 2030 г. си поставяме за цел всички училища, които все още са на двусменен режим, да преминат на едносменен и да разполагат с нови класни стаи, спортни зали и благоустроени дворове.

Вече се работи по няколко конкретни проекта – сред тях 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в „Слатина“, където проектирането е завършено и предстои обществена поръчка за строителство, както и 88. СУ „Димитър Попниколов“ в „Овча купел“, което ще има готов проект до края на годината. До края на 2025 г. ще бъдат финализирани и проектите за 6. ОУ „Граф Игнатиев“, 51. СУ „Елисавета Багряна“ в район „Красно село“ и 104. СУ. Всички те следват една и съща философия – училището като център на квартала, със споделени зелени пространства, модерна спортна инфраструктура и достъпна среда, която да служи не само на учениците, но и на хората в общността.

Всеки проект се разработва с участието на родителите, учениците и жителите на квартала, така че училищата да се превърнат в естествени центрове на общността – места, където образованието, спортът и природата се срещат.

Facebook

Twitter



Shares