понеделник, ноември 24, 2025
Гостуваща изложба „Жените носят света“ представят в Музейния център на Музей „Етър“

Музей „Етър“ има удоволствието да Ви покани на откриването на гостуващата изложба „Жените носят света“ – колекция от 42 фотографии на американската визуална художничка Лекха Сингх, посветена на силата и устойчивостта на жените по света.

Изложбата ще бъде показана за първи път в България. Лекха Сингх пътува повече от двадесет и пет години, заснемайки истории от различни точки на света – от големите градове до най-малко познатите места, белязани от мизерия и разруха. Нейните творби поставят в центъра човешкия опит и отдават особен фокус върху живота на жените и децата. Художничката е носител на редица престижни международни отличия, сред които „21 лидера на 21-ви век“ на Women’s eNews и „Жени, помагащи на жени“.
Откриването ще се състои на 24 ноември 2025 г. (понеделник) от 17:00 ч. в Музейния център на Музей „Етър“.
За удобство на посетителите е осигурен автобус от пл. Възраждане, който ще тръгне в 16:30 ч.

Събитието е част от проекта на община Габрово „Точка на пресичане”, финансирано по схема „Ново поколение местни политики за култура за големи общини” на НФК

