Гости от Китай и Дания празнуваха Независимостта в Монтана

С народни песни и хора Монтана отпразнува Денят на Независимостта на България.

Концертът на Светла Дукатева и представителен танцов ансамбъл „Младост“ вдигна на крака публиката, сред която и чуждестранни гости от Китай и Дания.

„Днес ни събира едно от най съдбовните събития в нашата история, заяви кметът на Монтана Златко Живков в обръщението си по повод празника. На 22 септември през 1908 година българската държава заявява своята воля за независимост. Тя е желана и е резултат от вековните борби, саможертвата и несломимия дух на нашите предци, устремени към свободата. Преди 117 години в старопрестолния град Велико Търново в църквата е обявена нашата независимост от Османската империя и княз Фердинанд I приема титлата цар на българите. Нашата държава става свободен, равноправен и достоен член на европейското семейство“, каза още Живков.

На честването на площад „Жеравица“ присъстваха и чуждестранни гости на Монтана. Десетчленна делегация от Китай е на двудневно посещение в района. Представители на финансовия сектор и бизнеса проучват възможностите за инвестиции в общината.

Партньори от Дания са на посещение по повод съвместен европейски проект, по който Монтана получава подкрепа в областта на мониторинга и контрола на системата за управление на отпадъците.

Гостите се включиха в народното веселие, а някой от тях се хванаха на българско хоро.

