Горно Абланово ще отбележи празника си утре

С богата културна програма село Горно Абланово в община Борово ще отбележи празника си утре. По традиция празненствата се провеждат около рождената дата /6 октомври 1926 г./ на родения там голям български филантроп и дарител, покойния Игнат Канев. Инициативата се реализира от кмета Кязим Кязимов и Народно читалище „Канев – Пробуда 1924“. Сред гостите на събитието се очаква да бъдат областният управител на Русе Драгомир Драганов, кметът на Борово Валентин Панайотов, народният представител от ДПС – Ново начало Атидже Вели, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям, както и редица други представители на местната и държавната власт.

Събитието ще се проведе в Културния дом в Горно Абланово, който преди точно 10 години бе изграден със спонсорството на Игнат Канев. „В историята на всяко населеното място има дати, които грижливо се съхраняват, защото нещо значимо се е случило. Денят в който се е родил Игнат Канев, ще остане завинаги в нашите сърца. Духът му е тук в село Горно Абланово. Той беше и си остана един достоен българин“, посочват от местното читалище.

