С хора, народни песни, танци и рецитали на патриотични стихотворения русенското село Горно Абланово отбеляза празника си и почете паметта на родения там преди 99 години филантроп и дарител Игнат Канев. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, кметът на община Борово Валентин Панайотов, народният представител от ДПС – Ново начало Атидже Вели и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям. По думите на Драганов днешният празник е повече от традиция и преди всичко е израз на обичта към родното място и на гордостта, че принадлежим към една земя. „Горно Абланово може да е сред малките точки на картата на страната, но със сигурност е сред големите опори на българския дух. Малките населени места са сърцето на България. Те са пазителите на традицията, на родовата памет, на истинските човешки отношения. Затова грижата за тях не е просто политика – тя е дълг и отговорност на държавата“, заяви областният управител Драгомир Драганов. Той посочи още, че държавата има задачата не просто да осигурява средства, а да създава условия за живот, за развитие и за оставанев родното място. „Ето защо ролята на държавата е не да стои отстрани, а да бъде рамо до рамо с хората – с кмета, с учителя, със земеделеца,животновъда, с читалищния деец, с всеки, който с чест и труд гради бъдещето на мястото, което обича“, категоричен бе областният управител и подчерта, че Областната администрация ще продължи да работи за благоденствието на хората и развитието на всяко едно населено място в региона. Той отчете и ролята на кмета Кязим Кязимов за развитието на населеното място.

„Село Горно Абланово има дълбоки корени, които пазят паметта на поколенията, съхранили духа, обичате и трудолюбието на българина. През годините Горно Абланово се е утвърдило като място на сплотеност на добросърдечни хора, които с общи усилия развиват и облагородяват своята родна земя. Вашият труд, постоянство и инициативност са пример за всички, които милеят за своето родно място“, сподели от своя страна кметът Валентин Панайотов. По негови думи празникът е повод да се обърнем с признателност към хората, които с делата си допринасят за добруването на селото – към възрастните, които пазят традициите и към младите, които носят надеждата и продължават делото на предците си.Кметът Панайотов пожела на жителите на Горно Абланово много сили, благополучие и взаимна подкрепа, за да продължат да развиват и съхраняват Горно Абланово като място, с което всеки може да се гордее. „Бдете единни, устремени и вярвайте в силата на общността“, допълни Панайотов.

„За първи път посетих Горно Абланово преди година и тогава усетих енергията на селото, която е различна и която се вижда в ежедневието на хората“, сподели народният представител Атидже Вели. Тя пожела на хората сила и смелост, а също и да показват силната връзка между поколенията, като съхраняват традициите и същевременно ги предават на младите. Тя говори и за живота и делото на Игнат Канев, като според нея той е ярък пример за съвременен будител. Атидже Вели посочи също, че благодарение на подкрепата на председателя на ДПС – Ново начало Делян Пеевски в селото ще има нова детска площадка, а самата тя в качеството си на координатор на националната кампания „Вяра и семейство“ на политическата сила е успяла да реализира събитие в Горно Абланово, което е било посветено на силата и важността на семейството, като част от основата на обществото.

„Празникът днес е доказателство, че продължаваме хубавите традиции и ги пренасяме през годините за идните поколения. Това дава заряд и прави хората необикновени“, каза кметът на населеното място Кязим Кязимов. „Нека останем пазители на традицията, историята и културата, които изграждат облика на селото и придават друг, по-духовен смисъл на моментите, които ни събират заедно. Убедени сме и вярваме, че заедно можем да направим живота на всеки по-добър и по-щастлив.Вярваме, че заедно, сплотени като едно голямо семейство, можем да преборим несгодите и да отчитаме повече успехи и повече радостни мигове. Нека да продължим да развиваме заедно Горно Абланово, превръщайки го привлекателно място за живеене с домове, пълни с мир, вяра и любов“, заяви кметът Кязимов. „Бъдещето на нашето село зависи от личния ни принос, от нашата гражданска ангажираност, от чувството ни за отговорност и желанието да продължим да работим. Само с общите ни усилия ще съградим това, което желаем. Да се грижим заедно за новите придобивки, но и да ги пазим“, допълни той. Кметът подчерта и изключителния принос на Игнат Канев в областта на дарителската дейност, която по думите на Кязимов буди възхищение както със своите мащаби така и със своята последователност. „Макар и вече да не е сред нас за пореден път се прекланяме пред най-големия благодетел и дарител не само на Горно Абланово, но и в цяла България – Игнат Канев. Той е пример за модерен патриотизъм в глобалния свят, за предприемчивост, вяра в хората и съпричастност. Тази благородна дейност продължава и до днес. Фондацията му продължава дейността си и след смъртта му“, каза Кязимов.

Днешният празник се реализира от кмета Кязим Кязимов и Народно читалище „Канев – Пробуда 1924“, а също и със спонсорството на семейство Каневи. Празникът се състоя в Културния дом в Горно Абланово, който преди точно 11 години бе изграден със спонсорството на Игнат Канев. „В историята на всяко населеното място има дати, които грижливо се съхраняват, защото нещо значимо се е случило. Денят в който се е родил Игнат Канев, ще остане завинаги в нашите сърца. Духът му е тук в село Горно Абланово. Той беше и си остана един достоен българин“, посочват от местното читалище.

За доброто настроение на всички се погрижи младият народен певец Христо Косашки. На събитието присъства и областният председател на ДПС Айдоан Джелил.

