Гордост за Банско – Отличени ученици с високи постижения
В навечерието на Коледа в Община Банско се проведе церемония по награждаване на изявени ученици от всички училища на територията на общината по Общинската програма „Децата на Банско“.
Инициативата отново обедини талантливи и целеустремени деца, постигнали значими успехи в образованието, изкуството и науката през изминалата година.
Общо двадесет и шест ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Банско, СУ „Неофит Рилски“ – гр. Банско, ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Места, Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско, Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ и Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско получиха заслужено признание.
Наградите и грамотите бяха връчени от кмета на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметовете Сашка Въчкова и Магдалена Юсева, които поздравиха учениците за тяхното постоянство, труд и високи постижения.
По програмата „Децата на Банско“ за 2025 година бяха отличени следните ученици:
I. НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Банско:
• Андрей Герасимов – IV клас
• Дария Панаитова – IV клас
• Георги Даутов – IV клас
• Никол Толина – IV клас
II. СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско:
• Никол Габерова – VII клас
• Иванина Габерова – V клас
• Мария Котиркова – XI клас
• Иван Котирков – VII клас
• Лъчезара Попдимитрова – VII клас
III. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добринище:
• Елина Юрукова – II клас
• Венцислав Доневичин – III клас
• Велизара Далова – IV клас
IV. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Места:
• Кремена Юсева – V клас
• Спасимира Шошова – VI клас
• Джоузеф Прат – VI клас
V. ПГЕЕ – гр. Банско:
• Виктор Василев – XII клас
• Стефания Атанасова – X клас
• Лина Тошкова – VIII клас
• Теодора Левтерова – XII клас
VI. ГТ „Алеко Константинов“, гр. Банско:
• Стоян Янчовичин – IX клас
• Мария Здравкова – IX клас
• Марин Йорданов – X клас
VII. ПЛТГ „Никола Вапцаров“, гр. Банско:
• Адрияна Обецанова – IX клас
• Георги Спасов – IX клас