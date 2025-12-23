Гордост за Банско – Отличени ученици с високи постижения

В навечерието на Коледа в Община Банско се проведе церемония по награждаване на изявени ученици от всички училища на територията на общината по Общинската програма „Децата на Банско“.

Инициативата отново обедини талантливи и целеустремени деца, постигнали значими успехи в образованието, изкуството и науката през изминалата година.

Общо двадесет и шест ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Банско, СУ „Неофит Рилски“ – гр. Банско, ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Места, Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско, Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ и Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско получиха заслужено признание.

Наградите и грамотите бяха връчени от кмета на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметовете Сашка Въчкова и Магдалена Юсева, които поздравиха учениците за тяхното постоянство, труд и високи постижения.

По програмата „Децата на Банско“ за 2025 година бяха отличени следните ученици:

I. НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Банско:

• Андрей Герасимов – IV клас

• Дария Панаитова – IV клас

• Георги Даутов – IV клас

• Никол Толина – IV клас

II. СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско:

• Никол Габерова – VII клас

• Иванина Габерова – V клас

• Мария Котиркова – XI клас

• Иван Котирков – VII клас

• Лъчезара Попдимитрова – VII клас

III. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добринище:

• Елина Юрукова – II клас

• Венцислав Доневичин – III клас

• Велизара Далова – IV клас

IV. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Места:

• Кремена Юсева – V клас

• Спасимира Шошова – VI клас

• Джоузеф Прат – VI клас

V. ПГЕЕ – гр. Банско:

• Виктор Василев – XII клас

• Стефания Атанасова – X клас

• Лина Тошкова – VIII клас

• Теодора Левтерова – XII клас

VI. ГТ „Алеко Константинов“, гр. Банско:

• Стоян Янчовичин – IX клас

• Мария Здравкова – IX клас

• Марин Йорданов – X клас

VII. ПЛТГ „Никола Вапцаров“, гр. Банско:

• Адрияна Обецанова – IX клас

• Георги Спасов – IX клас

• Стивън Фърладжов – X клас

