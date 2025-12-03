Голямо бяло мече и вълшебно неоново парти за децата от социалните услуги в Хасково

Голямото бяло мече беше специалната изненада, която посрещна днес децата от всички социални институции в Хасково в Младежкия център. Десетки снимки с любимия герой и стотици усмивки предшестваха вълшебното неоново парти, което Община Хасково организира по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Деца от социалните услуги, родители, социални работници и приятели заедно пяха, танцуваха и рисуваха. За всички тях това е първото предколедно тържество, което ги събира заедно с много игри и незабравими емоции.

Час по-късно Международният ден на хората с увреждания продължи с концерт, посветен на приобщаването и уважението към всички хора с различни потребности. Гостите от социалните клубове и услуги в Хасково споделиха празника си с Група за стари градски песни „Детелини“ към НЧ „Проф. д-р Асен Златаров – 1961“, с ръководител Донка Кожухарова, съпровод Динко Кичуков и Вокална група „Нежни сърца“ от Дома за стари хора в парк „Кенана“ с ръководител Дарина Вълкова. Специалната изненада за всички тях беше изпълнението на Янко Господинов от Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения – Хасково. И както повелява традицията концертът завърши голямо празнично хоро, на което се хванаха всички.

