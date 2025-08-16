Голяма Богородица – курбани във всички села и градове на община Банско

С тържествени литургии и десетки казани с курбан за здраве бе отбелязан един от най-големите християнски празници – Успение Богородично.

Във всяко селище на общината – град Банско, град Добринище, селата Осеново, Гостун и Обидим – миряни се събраха в храмове и параклиси, за да отправят молитви за здраве и благополучие.

На тържествата присъстваха кметът на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметовете Сашка Въчкова, Магдалена Юсева и Георги Доневичин, председателят на Общинския съвет Димитър Русков и секретарят на общината Иван Докторов.

Празничното настроение се усещаше навсякъде – от църквите в градовете до параклисите в планината, където вярващите запазиха традицията и споделиха курбан за здраве и благодат.

