Голям успех за „Гризли Армспорт Банско“ в Сърбия

На 17 август, в гр. Нишка Баня, Сърбия, се проведе престижният международен турнир по канадска борба „Нишка Баня Опен 2025“. Събитието събра едни от най-силните състезатели от Сърбия, България и Македония, а сред тях блестяха и представители от „Гризли Армспорт Банско“.

🥇 Георги Цветков – злато дясна ръка, мъже над 110 кг.

🥇 Георги Цветков – злато дясна ръка, мъже абсолютна категория.

🥇 Иво Рашев – злато дясна ръка, младежи над 80 кг.

🥇 Иво Рашев – злато дясна ръка, абсолютна юноши-младежи.

🥇 Иво Рашев – злато дясна ръка, мъже до 100 кг.

🥉 Иво Рашев – трето място, дясна ръка, абсолютна категория мъже.

🥈 Йоан Лигов – второ място, лява ръка, младежи над 80 кг.

Състезателите показаха огромен потенциал и отлична подготовка, постигната под ръководството на своя треньор – шампиона Георги Цветков.

Турнирът беше и част от предстартовата подготовка за най-голямото събитие в календара – Световното първенство по канадска борба, което тази година ще се проведе в България, Албена!

Facebook

Twitter



Shares