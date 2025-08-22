петък, август 22, 2025
Последни:
Региона

Голям успех за „Гризли Армспорт Банско“ в Сърбия

Редактор

На 17 август, в гр. Нишка Баня, Сърбия, се проведе престижният международен турнир по канадска борба „Нишка Баня Опен 2025“. Събитието събра едни от най-силните състезатели от Сърбия, България и Македония, а сред тях блестяха и представители от „Гризли Армспорт Банско“.

🥇 Георги Цветков – злато дясна ръка, мъже над 110 кг.

🥇 Георги Цветков – злато дясна ръка, мъже абсолютна категория.

🥇 Иво Рашев – злато дясна ръка, младежи над 80 кг.

🥇 Иво Рашев – злато дясна ръка, абсолютна юноши-младежи.

🥇 Иво Рашев – злато дясна ръка, мъже до 100 кг.

🥉 Иво Рашев – трето място, дясна ръка, абсолютна категория мъже.

🥈 Йоан Лигов – второ място, лява ръка, младежи над 80 кг.

Състезателите показаха огромен потенциал и отлична подготовка, постигната под ръководството на своя треньор – шампиона Георги Цветков.

Турнирът беше и част от предстартовата подготовка за най-голямото събитие в календара – Световното първенство по канадска борба, което тази година ще се проведе в България, Албена!

Интересно от мрежата

Вижте още

Покана към младежи от габровските училища за участие в образователно-културен обмен с китайския град Цюенджоу/Quanzhou

Редактор

Стара Загора отбелязва Международния ден на младежта с изложение и концерт на Керана и Космонавтите

Редактор

Приказна красота ще внесе балетът „Спящата красавица“ на сцената на Летния театър в Бургас

Редактор

Pin It on Pinterest