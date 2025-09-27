Големият финал на голям екран в Благоевград
Благоевград заедно в подкрепа на Българския националния отбор по волейбол!
Утре в 13:30 часа Община Благоевград Ви кани на „Голямото градско гледане“ на финала на Световното първенство по волейбол, в който България ще се изправи в битка за световната титла.
Всички в Благоевград ще имат възможност да споделят емоцията и подкрепата си към националния отбор пред големия екран на Ларго Мол в центъра на града.
Заедно за историята!
Инициатива на Община Благоевград и Ларго Мол