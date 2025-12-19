Годишна среща с медиите ще проведе областният управител Драгомир Драганов в понеделник



Областният управител на Русе Драгомир Драганов ще проведе годишна среща с медиите идния понеделник /22 декември/ от 11.00 часа.

Инициативата ще се състои на четвъртия етаж в сградата на институцията, като по традиция освен отчет за постигнатото до момента, Драганов ще отговаря и на журналистическите въпроси. „Отиващата си вече година беше година на предизвикателства, но и на значими успехи за региона. Въпреки това постигнахме реални резултати в полза на хората. Работихме последователно за по-добра инфраструктура, за повишаване на сигурността и за устойчиво развитие на региона. Подкрепихме важни социални инициативи, насочени към уязвимите групи, и насърчихме проекти, които създават нови възможности за заетост и икономически растеж. Особено внимание беше отделено и на образованието и на младите хора, защото именно те са бъдещето на региона“, заяви Драганов. По негови думи това не е можел да се постигне без доброто партньорство между институциите и без ангажираността на гражданите. „Убеден съм, че когато работим заедно в диалог и взаимно уважение, можем да превърнем предизвикателствата във възможности“, посочи още областният управител на Русе. В срещата ще участва и заместник областният управител Георги Георгиев.





Facebook

Twitter



Shares