Годеч посрещна икона с вградени мощи на светия великомъченик Димитрий Мироточиви

С особена тържественост и искрена радост жителите на град Годеч тържествено посрещнаха икона с вградени мощи на свети великомъченик Димитрий Солунски в навечерието на храмовия празник на едноименната църква в града.

Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил възглави празничното вечерно богослужение, като преди това бе посрещнат на центъра на града, от където с иконата на св. Димитър, църковни певци, свещеници и десетки християни се отправи към храм „Св. Димитър“. Патриарх Даниил съслужи с архимандрит Януарий – архиерейски наместник на Годечка духовна околия, свещник Тодор Тодоров – председател на храма, свещенство от духовната околия и от столицата, дякон Димитър Стефанов, а песнопенията бяха изпълнени от ученици от Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.

Днес град Годеч се сподоби с това голямо благословение. В навечерието на празника да пристигне тук в града иконата на свети Димитрий с вградена частица от неговото многострадално тяло – неговите свети мощи. В мощите на светците присъства тази благодат, която те са придобили приживе. Тази сила, която е укрепила това тяло да претърпи мъченията, но да не се отрече от вярата, тя присъства в светите мощи“, каза в словото си Негово Светейшество и допълни, че след мъченическата кончина на свети Димитрий неговите мощи започнали да мироточат, като за това са запазени много свидетелства през столетията, както и за неговото чудотворство и молитвено застъпничество пред Бога.

Председателят на храма свещник Тодор Тодоров благодари за благословението и радостта Светейшият патриарх Даниил да бъде сред жителите на Годеч, като сподели, че се надява подарената икона с образа и мощите на свети Димитрий да се превърне в събирателен център за всички християни в града и околността, за тяхна духовна подкрепа и радост.

В утрешния ден Негово Светейшество ще възглави празничната света Литургия в храм „Св. вмчк Димитър“ в Кюстендил.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares