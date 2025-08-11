Глоби за гражданин, замърсил улично платно в Стара Загора и за собственика на крава, пуснал я на паша без надзор

6 излезли от употреба моторни превозни средства са репатрирани на площадката за временно съхраняване

9 санкции „Акт за установяване на административно нарушение“ са били наложени от проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ за времето от 4-ти до 11-ти август 2025 г. Това сочи справката за констатирани нередности, която експертите на Община Стара Загора изготвят всеки понеделник.

Отново присъстват случаи на непозволена консумация на алкохол на публични места. Тя е забранена от чл. 7а, ал. 4 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. В текста подробно са изброени всички открити места за ползване от граждани – улици, тротоари, площади, паркове, градинки, междублокови пространства, училищни дворове и др., където употребата на алкохолни напитки не се позволява. През миналата седмица са установени трима нарушители.

На частно лице е съставен акт за неспазването на чл. 18 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. Гражданинът е изпомпвал с помпа замърсена почвена вода, след което тя е била разливана по уличното платно на ул. „Раковски“ в Стара Загора ( на снимките ).

През миналата седмица са открити и трима замърсители, изхвърлили отпадъците си на нерегламентирани места. Глобата за това нарушение от страна на физическо лице варира между 300 и 1000 лева.

Крава в село Братя Кунчеви е била оставена на свободна паша без надзор. Нейният собственик ще бъде глобен по чл. 9 (1), т. 3 от Наредбата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора. Текстът му не разрешава на стопаните на селскостопански животни да ги оставят без придружител.

В седмичния бюлетин присъстват и редовните нарушения на паркирането, при които водачи на МПС спират превозните си средства на вход или изход на гаражи, училища, театри, паркинг или на други места, където ще пречат на движението.

Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лв. са 259 броя. 6 излезли от употреба моторни превозни средства са репатрирани на площадката за временно съхраняване.

