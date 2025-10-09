Гледайте Мария Сапунджиева в любовната комедия „Трудни за обичане“

На 16 октомври Драматичен театър „Адриана Будевска“ ще посрещне публиката с една вълнуваща любовна комедия — „Трудни за обичане“ от Леополд Герш.

Постановката е дело на режисьора и сценограф Светослав Славчев, а в нея със специалното си участие ще видим обичаната актриса Мария Сапунджиева.

В спектакъла участват още Адриана Димова, Ангел Калев и Светослав Славчев.

Пластиката е на Магдалена Славчева, костюмите – дело на Снежанка Бенчева и Светослав Славчев, а художествен изпълнител е Радоил Серафимов.

„Трудни за обичане“ разказва историята на Дон Бакър – млад мъж, който трудно се справя сам в живота. Съдбата го среща с ексцентричната Жил Тънър, а пред него застава изборът – да се впусне в несигурна, но искрена връзка, или да остане под закрилата на властната си и себична майка.

Дали ще избере да живее истински или просто да съществува? – това е въпросът, който пиесата задава с много хумор и топлина.

