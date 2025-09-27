събота, септември 27, 2025
Последни:
Региона

Гледаме заедно финала на Световното първенство по волейбол в Търговище

Редактор

Община Търговище кани всички спортни фенове да се съберем утре, от 13.30 ч., на откритите площи на кафе „Чупката“ до читалището, за да изживеем заедно емоциите от финала на Световното първенство по волейбол.

Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места. 

Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Ямбол с покана към гражданите за празничното честване на 6 септември

Редактор

Ремонтират тротоари в жк „Сторгозия“

Редактор

Шипченската епопея – шест дни, които промениха хода на Освободителната война

Редактор

Pin It on Pinterest