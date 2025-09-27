Гледаме заедно финала на Световното първенство по волейбол в Търговище

Община Търговище кани всички спортни фенове да се съберем утре, от 13.30 ч., на откритите площи на кафе „Чупката“ до читалището, за да изживеем заедно емоциите от финала на Световното първенство по волейбол.

Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места.

Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал.

