Главният изпълнителен директор на Siemens за България и Република Северна Македония д-р инж. Боряна Манолова бе отличена с почетна грамота от областния управител на Русе. Отличието ѝ бе връчено лично от областния управител Драгомир Драганов по-рано днес и се дава за цялостен принос в развитието на иновациите и технологичния напредък, насърчаването на новаторското мислене и развитието на високите технологии, както и за проявен висок професионализъм и лидерски качества. „Живеем във време, в което технологичният напредък се движи с невероятна скорост. Иновациите вече не са привилегия на отделни компании или държави – те са резултат от общи усилия, от споделени знания, опит и визия за бъдещето“, заяви Драганов и посочи, че усилията на правителството ще продължат да бъдат насочени към насърчаване на иновации за подобряване живота на хората. Той коментира още, че страната ни е сред лидерите в сферата на изкуствения интелект и приложните науки. По време на срещата бяха обсъдени различни съвместни инициативи, като предстои сътрудничество в изграждането на енергийни общности на територията на региона. Инициативата ще бъде съвместно с Асоциацията на българските градове и региони с председател Ергин Емин.

Припомняме, че от 2019 година в Русе има офис на Siemens за сградни технологии, който се развива успешно и се разраства непрекъснато през годините. В момента в него работят над 20 души, като половината са възпитаниците на Русенския университет. През миналата година от фирмата са направили дарение на Русенския университет в сферата на индустриалната автоматизация, като предстои фокусиране в областта на сградните симулации и киберсигурността. Само през миналата година водещата компания в сферата на електрониката е оборудвала 7 лаборатории в 6 български университета на стойност над 100 000 евро. Оборотът на Siemens само за България през миналата година възлиза на около 52 милиона евро, а печалбата е над 5 милиона евро. В страната ни фирмата осигурява работа за над 400 служители. В периода между 11 и 13 ноември от 18.00 до 21.00 часа в Русе ще се проведе напълно безплатно специализиран курс за инженерни системи и интелигентни сгради.

