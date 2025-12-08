понеделник, декември 8, 2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работят на 10 декември

Във връзка с предстоящо обучение, касаещо въвеждането на еврото, Ви информираме, че гишетата за издаване на превозни документи за масовия обществен пътнически транспорт на територията на гр. Пловдив няма да работят на 10.12.2025 г. (сряда).

Ето списък на гишетата, които няма да работят:
1. Гише „Байкал“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ № 157;
2. Гише „Централен“ – ул. “Христо Г. Данов“  № 39;
3. Гише “Тракия“ –  ЖР „Тракия “ , бул. „Освобождение“ № 63;
4. Гише “Северен“ –  бул. „Цар Борис III Обединител “ № 22 А;
5. Гише „Южен“ – бул. “Македония“ № 73 А;
6. Гише “Източен“ – бул. „Шести септември“ № 274;
7. Гише „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1 А.

