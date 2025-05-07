Гергьовден в Пловдив

На 6 май светата Православна църква чества един от най-почитаните мъченици за Христовата вяра – свети великомъченик Георги Победоносец.

Красивият, умен и способен младеж бил издигнат от император Диоклетиан за член на Държавния съвет, но когато трябвало да избира между християнската вяра и светската власт, чест и слава, младият по години, но мъдър по ум и смел по сърце воин без колебание отхвърлил земните почести, за което бил удостоен с небесни. Светецът и досега от небесата помага на пристъпващите към неговата победоносна закрила.

По случай празника Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света Литургия в храм „Св. вмчк Георги Победоносец“ в Пловдив.

С владиката в съслужение бяха архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, свещеноиконом Тодор Цойков – председател на храма, свещеници от града и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Енориашите и гостите на храма с искрена вяра в победоносната сила на Христовия мъченик се поклониха пред неговия образ и измолиха застъпничеството му пред Бога в дните на изпитания. С благоговение те съмолитстваха с духовниците и преживяваха радостта от празника, изричайки с едно сърце и едни уста Господнята молитва.

На богослужението присъстваха областният управител на Пловдивска област проф. Христина Янчева, председателят на Общинския съвет г-н Атанас Узунов, зам.-кметът на Пловдив г-н Владимир Темелков, архонтът Георги Гергов и съпругата му г-жа Вили Гергова, кметът на район „Централен“ г-н Георги Стаменов, бившият кмет на Пловдив г-н Здравко Димитров, г-н Микеле Санторели – ктитор на храмове, държавни и общински служители, общественици.

В края на богослужението архипастирят на Пловдивската епархия се обърна към вярващите с вдъхновено слово, в което говори за подвига на свети Георги и за многострадалния Иов, чиято памет също честваме днес.

Високопреосвещеният митрополит Николай поздрави имениците в храма, като поднесе в дар икони с образа на светия великомъченик Георги Победоносец на архонт Георги Гергов, на кмета на район „Централен“ г-н Георги Стаменов, на енорийския свещеник Георги Попов и на протопсалт Георги Радев.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

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