Георги Йочев с премиера на най-новата си книга

Георги Йочев ще представи пред бургаската публика най-новата си книга „Справихме ли се, момче?“



Наричан Летописецът на Рибарското селище, Георги Йочев има изключително интересен живот, който също е достоен да бъде описан в роман.

Като ученик в Димитровград започва да се занимава със спортна гимнастика, бил е дори и републикански шампион. След това животът му го свързва с цирковото изкуство и акробатиката. В Бургас среща голямата си любов и се установява тук. Градът ни го свързва и с другата му голяма любов – морето.

След няколко няколко сборници с разкази и няколко романа, Георги Йочев се завръща към читателите си със „Справихме ли се, момче?“. Книга, която според редактора Иван Сухиванов е обобщение на живота на самия автор.

Премиерата на романа е утре, 23 октомври, от 18,30 часа в Библиотеката. Входът е свободен.

