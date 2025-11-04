Георги Тошев ще представи в Плевен книгата и филма си, посветени на неповторимия Георги Парцалев

Среща с журналиста Георги Тошев организира на 6 ноември, четвъртък, Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен.

Срещата ще се състои от 17.30 часа в Арт залата на петия етаж на библиотеката. По време на събитието Тошев ще представи книгата си „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“, ще бъде прожектиран документалният филм „Рицарят на смеха“, както и открита фотоизложбата „Дон Кихот в живота и на сцената“, посветени на незабравимия актьор Георги Парцалев. Входът за събитието е свободен.

Книгата „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“ е най-пълното и детайлно издание, посветено на живота и творчеството на обичания артист. Луксозното издание с твърди корици включва над 300 редки фотографии, част от които се публикуват за първи път. В нея авторът проследява пътя на Георги Парцалев хронологично и без субективизъм, показвайки човека и актьора, останал в съзнанието на поколения българи като символ на доброта, талант и смях. В новото допълнено издание на книгата за първи път се публикува дневника на Георги Парцалев, който той си е водил в периода 1956 – 1966 г., както и неизвестни снимки от личния архив на актьора.

Документалният филм „Рицарят на смеха“ е посветен на живота и творчеството на Георги Парцалев и допълва биографичната книга с богат архивен материал и спомени на негови близки, колеги и приятели. Лентата представя актьора не само като голям комедиен талант, но и като дълбоко чувствителен човек, отдаден на сцената и публиката. Филмът проследява пътя му от родния град Левски до върховете на българския театър и кино, запазвайки жив спомена за неговия неподражаем дух и човечност.

