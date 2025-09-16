Георги Христов пристига в Пловдив с грандиозен и чувствен концерт, посветен на българката – майка, жена и любима

вторник, септември 16, 2025
След два дни Георги Христов пристига в Пловдив с грандиозен концерт „Господи, колко си хубава!“ – емоция, която не се забравя.

На 18.09.2025г., четвъртък, от 19:30 ч.  Летен театър „Бунарджика“ ще се превърне в сцена на магията. След разпродадени зали във Варна и Бургас, след вълна от любов и аплодисменти, най-мощният и чувствен глас на България се завръща в града под тепетата с концерта „Господи, колко си хубава“ – взрив от емоции, светлина и незабравими песни. В този формат, Георги Христов ще изпее най-красивите си песни в преклонение  към българската жена и майка.

Това е единственият концерт тази година на Георги Христов, който ще се проведе на лятна сцена под открито небе. Известният и обичан български поп певец, композитор и текстописец вече се подготвя за голямо коледно турне и само Пловдив ще има удоволствието да го посрещне в топлата септемврийска вечер под звездите на Бунарджика.  

Георги Христов не просто пее – той разказва, обгръща, разтърсва душата. Всеки негов концерт е преживяване, което се помни дълго след последния акорд. Публиката ще се наслади на големите хитове, които всички обичат, на песни от новия албум, покорил сърцата на хиляди зрители в неповторима атмосфера и директна емоционална връзка.  

Билети се продават в мрежата на Eventim.bg и Grabo.bg, на касите в Пловдив и онлайн.

Grabo.bg:

https://grabo.bg/plovdiv/georgi-hristov-05hnu4z

* Eventim.bg:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/gospodi-kolko-si-hubava-plovdiv-leten-teatr-672164/event.html

Информация и групови билети: 0899 552 251

