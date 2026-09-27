Георги Ангелов открива есенния сезон на „Успешните“ в Пловдив

Журналистът, телевизионен водещ и преводач ще гостува на 3 октомври в клуб „Фарго“, а входът за срещата е свободен

На 3 октомври от 19:00 часа в клуб „Фарго“ в Пловдив ще се проведе първата есенна среща от поредицата „Успешните“. Гост ще бъде журналистът, телевизионен водещ и преводач Георги Ангелов.

Дългогодишен журналист в БНТ и познат най-вече като водещ на предаването „История.БГ“, Ангелов е и преводач на десетки книги от френски език и човек с траен интерес към историята, културата и обществения живот.

Разговор за успеха отвъд професионалната биография

Срещата няма да бъде посветена единствено на професионалния път на Георги Ангелов. Разговорът ще засегне теми като любопитството, свободата, непримиримостта и цената на това да останеш неудобен.

Именно това е и една от основните идеи на поредицата „Успешните“ – да потърси по-широкия смисъл на думата „успех“.

Професионалните постижения и общественото признание са само част от тези срещи. В центъра са хората зад тях – техните избори, съмнения, усилия и неуспехи, както и онова, което ги кара да продължават напред, без да се поддават на удобните роли.

Предстоят срещи с още изявени личности

След гостуването на Георги Ангелов поредицата ще продължи с разговори с изявени личности от различни области на обществения живот, сред които култура, спорт, журналистика и политика.

Инициативата поставя акцент върху личния успех, който има значение не само за самия човек, но и за обществото около него.

„Успешните“ с Георги Ангелов ще се проведе на 3 октомври 2026 г., събота, от 19:00 часа в клуб „Фарго“ в Пловдив.

Входът е свободен.

Поредицата се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на общината за 2026 г.