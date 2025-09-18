Галерия „Неси“ представя „Покриви от местата, на които не съм бил“ на Георги Янев

Арт галерия „Неси“ представя изложбата на Георги Янев „Покриви от местата, на които не съм бил“.

Експозицията е едно специално завръщане на автора към българската публика. Възможност за среща с творец, който вече над три десетилетия развива своя талант и стил в Канада, но без да губи връзката си родината.

Георги Янев е художник със собствен, неподражаем почерк, чиито творби пренасят зрителя в свят на ярки цветове, богата текстура и живо емоционално присъствие. Завършил Националната художествена академия в София през 1986 г., той вплита класическите основи на българската школа с иновативен и модерен изказ. Завършва Национална художествена академия, София – специалност „Графика“, 1986 г. От 1990 г. живее и твори в Торонто, Канада като живописец, стенописец, графичен дизайнер, илюстратор, дизайнер на театрални плакати и сценограф, преподавател по изобразително изкуство и анатомия.

Ето какво казва и самият автор:

„Една картина трябва да носи нещо приятно и красиво! Има твърде много неприятни неща в живота, за да се създават повече. Аз мисля, че художниците не трябва да говорят много. От много години рисувам само картини, които да радват хората – светли и шарени. Затова правя изложби, подаръци или организирам благотворителни продажби, с които вярвам, че помагам на хората. Доколко ще излекувам някой с картина – не знам, но поне ще го направя по-щастлив.“

Откриването на изложбата „Покриви от местата, на които не съм бил“ ще бъде днес, 18 септември от 17 до 19 часа.

