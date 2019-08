Гала-концертът „Звезди над Ловеч“ събра многобройна публика

Гала-концертът от Националния конкурс „Звезди над Ловеч“ се проведе на откритата сцена на площад „Тодор Кирков“ пред многобройна публика.

15-годишната Кристина Тодорова от Русе стана първият победител в конкурса „Звезди над Ловеч“. Тя събра най-голям брой точки от гласовете на журито с изпълнение на песента от репертоара на Уитни Хюстън „Try It On My Own“ и взе Голямата награда, като също получи и подарък – песен от композитора Камен Николов.

Община Ловеч бе представлявана от директора на Дирекция „Икономическа политика и бюджет“ Найден Вълчев. Той връчи Специалната награда на Община Ловеч на местния изпълнител Теодор Иванов (21г.), изпълнил песента „Жестока любов“ на Филип Киркоров.

Второто място заслужи Симона Захариева, на 17 години, от Севлиево. Тя се представи с песен на Кристина Агилера – „The Voice Within“. Трета остана също представителка на Русе – 19-годишната Боряна Борисова, която изпълни хита на Диана Експрес „Душа“.

До финалната вечер журито допусна шестима финалисти, които представиха първоначално по една песен, която бе оценена от комисията. Най-младата сред финалистите – Зорница Банкова, 14-годишна, от Ловеч, спечели наградата на Ротари клуб – Ловеч с изпълнение на песента „Stay“ на Риана. Мъжката част сред изпълнителите бе представена от 19-годишния Иван Иванов от Първомай. Той изпя баладата на Графа „Давам всичко за теб“, а с това спечели и наградата за артистичност, която му бе присъдена от читалище „Бяла Анаста – Ловеч 2016“.

След като изпълниха конкурсните си песни, участниците пяха по още една песен в чест на публиката на обновения площад „Тодор Кирков“, която аплодира всички с удоволствие.

Водещ на конкурса беше известният тв-водещ Драгомир Драганов, който изненада преди награждаването зрителите с три свои изпълнения.

Проявата бе открита от председателя на журито – композиторът Иван Михайлов. Сред журиращите бяха още ръководителят на вокално студио за поп и джаз „Икономов“ – гр. Русе, член на Световната асоциация на фестивалите и артистите и почетен гражданин на Русе – Вили Икономов, барт-певецът Милен Тотев, програмният директор на радио „Зетра“ Валери Красимиров, председателят на читалище „Бяла Анаста – Ловеч 2016“ Кристиян Костов, както и представителят на организаторите – Анатоли Анастасов. Община Ловеч пък бе представлявана от директорът на Дирекция „Икономическа политика и бюджет“ Найден Вълчев. Официален фотограф на конкурса бе Галин Ганев, а през двата дни участниците се наслаждаваха на перфектен саунд и осветление, дело на професионалистите от „Рейнбоу мюзик“.

Медийни партньори на събитието бяха БНТ и радио „Зетра“.