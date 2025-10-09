Гала италиански екрани: „Фуори“ на Марио Мартоне в присъствието на режисьора

„Fuori“ е биографична драматична филмова продукция от 2025 г., написана и режисирана от Марио Мартоне , базирана на романа от 1983 г. „L’Università di Rebibbia“ от Голиарда Сапиенца. Във филма участват Валерия Голино в ролята на Сапиенца, заедно с Матилда Де Анджелис, Елоди, Корадо Фортуна, Стефано Диониси и Антонио Джерарди. Филмът имаше световна премиера в основната конкурсна програма на 78-ия филмов фестивал в Кан на 20 май 2025 г. и беше разпространен по кината в Италия от 01 Distribution на 22 май 2025 г.

През 1980 г. писателката Голиарда Сапиенца е арестувана в Рим и изпратена в затвора Ребибия за кражба на бижута от приятел и любовник. В затвора тя среща няколко затворнички, развивайки специална връзка с римската политическа активистка и престъпница Роберта и Барбара. След освобождаването им трите жени продължават да се виждат, като стават все по-близки и формират сестринска връзка. Връзката между Голиарда и Роберта става все по-дълбока и по-интензивна, което кара писателката да преоткрие своята човечност.

Марио Мартоне (роден на 20 ноември 1959 г.) е италиански филмов режисьор. Той е режисирал над 30 филма от 1985 г. насам. Неговите филми са прожектирани на престижни международни филмови фестивали по целия свят. Неговите творби „Гадна любов“ (1995) и „Носталгия“ (2022) са избрани да се състезават за „Златната палма“ на филмовия фестивал в Кан. Докато „Смъртта на неаполитански математик“ (1992), „Везувий“ (1997), „Вярвахме“ (2010), „Леопарди“ (2014), „Революция на Капри“ (2018), „Кметът на Рионе Санита“ (2019) и „Кралят на комедията“ (2021) са избрани да се състезават за „Златния лъв“ на филмовия фестивал във Венеция, за „Носталгия“ Мартоне печели първата си награда „Nastro d’Argento“ за най-добър режисьор през 2022 г.

Кино Люмиер – сряда, 15 октомври, 19:00 ч.

Културен център G8 – четвъртък, 16 октомври, 18:15 ч.

Кино „Влайкова“ – петък, 17 октомври, 19:30 ч.

Еврокино – събота, 18 октомври, 16:00 ч.

Културен център G8 – понеделник, 20 октомври, 19:30 ч.

Еврокино – вторник, 21 октомври, 18:00 ч.

Неделя, 26 октомври, 13:30 ч.

