„Габровски гласчета“ с голямата награда от Балканския фестивал на изкуствата

Три фолклорни формации от Габровско се завърнаха с отличия от XI издание на фестивала в Карнобат

Детска фолклорна формация „Габровски гласчета“ при НЧ „Габрово-2002“ спечели най-голямото отличие – Приз, от XI издание на „Балкански фестивал на изкуствата“, проведено на 26 септември 2026 г. в Карнобат.

Изпълненията на младите габровски таланти впечатлиха журито, в което участваха преподаватели от Музикалната академия в Пловдив, а негов председател беше проф. Галя Киркова.

Успехът е особено значим за ръководителя на формацията Стефка Стоева, тъй като още два състава под нейно ръководство бяха отличени на фестивала.

Мъжка фолклорна група „Габровлии“ към НЧ „Габрово-2002“ завоюва второ място, а Фолклорна формация „Поповските моми“ към НЧ „Дядо Стойно-1927“ в село Поповци спечели трето място.

Фолклорът свързва поколенията

Освен отличията трите формации са свързани и от приемствеността между поколенията. Част от изпълнителите в мъжката и женската група са родители на децата от „Габровски гласчета“.

Така любовта към българския фолклор се предава от родители на деца, а песните и традициите продължават да живеят чрез новите поколения изпълнители.

Успехът в Карнобат е признание както за участниците и техния ръководител Стефка Стоева, така и за читалищата, които продължават да съхраняват и развиват българското фолклорно наследство.