Габровската библиотека придоби нова техника с финансиране от МК

Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ в Габрово се сдоби със съвременни компютърни и периферни устройства.

С техниката са обновени десетте работни места в информационния център, читалнята „Д-р Петър Цончев“, детският отдел и заемната служба за възрастни читатели.

Библиотечното обслужване е модернизирано с двадесет мининастолни компютъра и монитора, осем лаптопа и две мултифункционални лазерни устройства на обща стойност 59 840 лева. Средствата са осигурени от Министерството на културата (МК) по програма „Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийна и информационна грамотност в обществените библиотеки“. Благодарение на финансирането библиотекарите ще създават медийни продукти с информационно-рекламен и образователен характер за своите творчески срещи и тематични занимания.

На сайта на библиотечната институция предстои да бъде въведена рубрика за дезинформацията и разпознаването на фалшивите новини. В ход е национален ученически конкурс за стихотворение, есе и художествена илюстрация, свързани с любими литературни герои. Популяризират се приказкотерапията по метода „Монтесори“, картинният театър „Камишибай“ за потребители в неравностойно положение и различни креативни формати за насърчаване на четенето.

Проектът „Габрово – съвременен център за достъп да информация, медийна грамотност и учене през целия живот“ цели да се повиши нивото на грамотност, информация, култура и гражданско участие. Не по-малко важна е темата за развитието на технологиите и навлизането на изкуствения интелект, което е от особено значение за придобиването на умения за качествено възприемане на информацията, допълват от РБ „Априлов – Палаузов“. Изпълнението на дейностите ще продължи до месец ноември 2025 година.

