Габрово ще отличи своите най-добри спортисти за 2025 година

На 19 декември (петък) от 19:00 часа в зала „Възраждане“ ще се проведе официалната церемония „Спортист на Габрово 2025“.

Традиционното събитие събира спортната общественост на града, за да отличи най-успешните състезатели, треньори и клубове, прославили Габрово през изминалата година.

Церемонията се организира от Община Габрово и има за цел да отдаде заслужено признание на постоянството, труда и постиженията на габровските спортисти.

Програмата включва връчване на индивидуални и отборни отличия, специални награди и моменти с участието на млади таланти и гости от местната спортна общност.

На церемонията специален гост ще бъде Енчо Керязов – световноизвестен цирков артист и създател на Фондация „Енчо Керязов“, която насърчава и подкрепя талантливите български деца. Неговото присъствие е знак за признание към младите спортисти на Габрово и вдъхновение за всички, които следват пътя на упоритостта и мечтите.

Всички граждани, спортни клубове и любители на спорта са поканени да присъстват и споделят празничния дух на габровския спорт.

