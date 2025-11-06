Габрово ще бъде домакин на XVI Регионален музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“

На 29 ноември 2025 г. в Зала „Възраждане“ ще се проведе Шестнадесетият регионален музикално-фолклорен конкурс за деца изпълнители на народни песни и обичаи „Златен славей“, организиран от Община Габрово и Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“.

Конкурсът има за цел да насърчи любовта на младите хора към българската народна песен, да открие нови таланти и да съхрани живи фолклорните традиции и обичаи. Участие могат да вземат деца от детски градини, училища и организации от територията на Габровска област.

Състезанието ще се проведе в четири раздела:

Индивидуални изпълнители на народна песен

Вокални групи и хорове

Дуети, триа и квартети

Групи за фолклорни обичаи

Участниците са разделени в три възрастови групи – детски градини, І–ІV клас и V–VІІІ клас. Всеки изпълнител ще се представи с две песни или обичай по избор.

Журито ще присъди първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел, както и специални отличия – Награда на кмета на Община Габрово „Златен славей“, Награда на ДФА „Габровче“ за най-добра вокална група и Награда за най-малък участник.

ВАЖНО: За всяко участие се попълва отделна Заявка за участие.

Имената на участника(-ците) трябва да бъдат внимателно попълнени

Необходими са телефон и e-mail за обратна връзка.

Организаторите не носят отговорност за неправилно попълнена заявка

Очакваме младите таланти на Габровска област да изпълнят сцената с песен, обич и гордост към българския фолклор!

Заявки за участие се приемат до 12 ноември 2025 г. на e-mail: gabrovche@gabrovo.bg или на адрес: Дом на културата „Емануил Манолов“, ул. „Тимок“ №2, ДФА „Габровче“, за конкурса „Златен славей“.

Facebook

Twitter



Shares