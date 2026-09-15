Габрово посреща делегати от Австралия до Латинска Америка за Годишната среща на творческите градове на ЮНЕСКО

От 17 до 19 септември Габрово посреща делегати от различни части на света за Годишната среща на Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО в направление „Занаяти и фолклорно изкуство“.

Годишната среща е второто по значимост в годишния календар на организацията и събира представители на десетки градове от цял свят, които работят за развитието на културата като двигател на устойчиви и мирни общества. Към момента в направление „Занаяти и фолклорно изкуство“ членуват 80 града от 55 държави, което го прави една от най-динамично развиващите се подмрежи в рамките на инициативата на ЮНЕСКО.

Събитието, на което градът е домакин, ще събере представители на творчески градове от международната мрежа за три дни на професионален обмен, дискусии, нови партньорства и споделяне на добри практики. Домакинството е признание за активната роля на Габрово в Мрежата и за последователните усилия на града да свързва богатото си наследство с нови форми на творчество и съвременни културни практики.

СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА КРЕАТИВНОСТ ЗА МИРЕН СВЯТ

е мотото на тазгодишната среща. То поставя в центъра човека, неговите умения, въображение и способност да създава връзки – особено важни във време на бързи технологични промени, изкуствен интелект и все по-крехък свят.

Програмата ще открие пространство за разговор за ролята на културата и творчеството за изграждането на мирни и устойчиви градове. Във фокуса ще бъдат теми като съхраняването на занаятчийските умения, връзката между традиция и иновации, творческите подходи към обществената среда, подкрепата за градове и общности, изправени пред кризи, както и ролята на международното сътрудничество.

Един от акцентите в първия ден ще бъде Форумът на кметовете, който ще даде възможност на представители на различни градове да споделят своя опит – как културата помага на общностите да преминават през трудни моменти, как човешките умения могат да съжителстват с технологичния напредък и как творчеството и хуморът създават доверие и свързаност.

В рамките на програмата гостите ще се запознаят с културната идентичност на града и ще посетят емблематични места като Музея на хумора и сатирата и Регионалния етнографски музей на открито „Етър“. Предвидени са демонстрации и творчески работилници, срещи с местни творци и занаятчии, както и възможност участниците сами да се докоснат до традиционни техники и умения.

Годишната среща е много повече от професионален форум. Тя е възможност за изграждане на нови връзки между градове, творци, институции и общности, за обмен на знания и за раждане на бъдещи съвместни инициативи.

Изборът на Габрово за домакин е направен чрез гласуване сред творческите градове в направление „Занаяти и фолклорно изкуство“, като градът се е конкурирал с Монтекристи, Еквадор, и Арегуа, Парагвай.

Габрово е част от Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО от 2017 година и през този период се утвърди като активен и разпознаваем член, който развива международни партньорства, реализира проекти с градове от различни континенти и последователно работи за популяризиране на местните занаяти и фолклорно изкуство. Домакинството на Годишната среща е признание за усилията на града и за неговия принос към глобалния диалог за културно развитие.

Организацията на подобно събитие е престиж и значима отговорност за града, а домакинството е признание за неговия капацитет да привлича и реализира международни инициативи от най-висок ранг.

Провеждането на Годишната среща в Габрово допринася пряко за утвърждаването на града като силен културен център и подкрепя кандидатурата му за Европейска столица на културата през 2032, като демонстрира добре развитата местна културна екосистема, активното международно партньорство и визията за развитие чрез творчество.

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата, с финансовата подкрепа на Министерство на туризма и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, съвместно с Регионален етнографски музей на открито „Етър“.