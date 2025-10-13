Габрово отбелязва своя Духовен празник на 14 октомври

Светла традиция в културния календар на Габрово е неговият духовен празник, Денят на Света Петка Българска.

Програмата започна още на 11 октомвир с празник на духовната музика – събитие, което превръща вярата, словото и песента в едно общо преживяване на хармония и духовно единение. На 13 и 14 октомври жителите и гостите на града ще могат да се присъединят към още инициативи, които съчетават духовност, изкуство, благотворителност и празнично настроение.

Днешният ден, 13 октомври е отреден за детско творчество с изложбата „Св. Петка“ на Детски школи „Енкаустика“ и „Приложни забавления“. В 17:00 ч. малките творци ще представят своите вдъхновени работи в уютната атмосфера на Дечковата къща, отдавайки почит на закрилницата на града – Света Петка.

На 14 октомври от 08:00 до 10:30 ч. в параклиса „Св. Петка“ ще се отслужи празнична света литургия, последвана от молебен за здраве в 10:30 ч. пред параклиса на закрилницата на града.

В 11:00 ч. около храм „Успение на Пресвета Богородица“ ще се проведе благотворителен кулинарен базар, организиран от Женско благотворително дружество „Майчина грижа“. Кауза е набиране на средства за фонд Фонд „Стефана Богдан Генчева“, който осигурява стипендии на талантливи деца в областта на науката, изкуството, културата и спорта, за участие в национални и международни конкурси и олимпиади и в затруднено финансово положение.

В 17:00 ч. на ул. „Радецка“ ще се извие Петковденско сгледно хоро с участието на Оркестър „Габрово“ и НЧ „Будителите – 2017“ – празничен ритъм, който ще събере поколения в танц – ръка за ръка, напомняйки ни за силата на общността и единението около общи каузи за града.

В 17:30 ч. Националният музей на образованието ще бъде домакин на една изключително различна и интересна изложбата „Духовното житие и битие на Габрово“, посветена на 165 години Габрово – град. Визуалните интерпретации ще ни повеждат в две посоки-първата на емблематичните за Габрово и габровци места и втората, която ще ни срещне с личностите отговорни за разцвета и създаването на Габрово като индустриален и духовен център. Проектът е финансиран от Фонд „Култура 2025“ на Община Габрово.

Паралелно, в РБ „Априлов-Палаузов“ ще бъде представен ръкописът „Габровски сборник” от 1824 г., събитие, което отново се посвещава на годишнината на града. Той носи името си заради мястото на създаване и връзката му с Габровската реална гимназия, чийто печат е запазен на първата страница.

Кулминацияна на програмата е театралният спектакъл „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, който ще ни накара „човек да се замисли над това какво прави с душата си, къде е тя в момента – в джоба ли е, забравена в някой шлифер ли е, в чантата ли е, все още ли е тука, вътре в него…“ Началото е в 19:00 ч. на сцената на ДТ „Рачо Стоянов“. Припомняме, че постановката беше номинирана за Културно събитие за 2024 в Годишната класация на „Площад Славейков“, а награда „Аскеер“ 24′ за сценография беше връчена на Мариета Голомехова за работа ѝ по спектакъла.

Да бъдем заедно на Духовния празник на Габрово – време за споделена радост, памет и вдъхновение – празник, който ни напомня за силата на общността, културата и вярата.

Facebook

Twitter



Shares