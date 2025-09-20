Габрово е домакин на Националната купа по карате 2025

Тази година градът посреща рекорден брой участници – над 650 състезатели от 43 клуба.

„Благодаря на Българската национална федерация по карате за добрата организация на турнира. Знам, че карате не е само спорт, а път и школа за живота. Успех на всички участници – и нека най-добрите победят!“, каза кметът Таня Христова при откриването на турнира.

Днес спортната зала събра най-младите таланти – деца до 14 години. Утре предстои кулминацията – ще бъдат определени носителите на купата за 2025 г. при кадетите, джуниорите, мъжете и жените.

