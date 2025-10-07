Габрово е домакин на информационна среща за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Днес в Габрово се провежда информационна среща, посветена на процеса по въвеждане на еврото като официална валута в България.

Събитието е част от националната информационна кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка и има за цел да предостави ясна, достоверна и навременна информация за ключовите етапи, срокове и практически аспекти на прехода към единната европейска валута.

Срещата събра представители на местната власт, бизнеса, институции и граждани, които имаха възможност да се запознаят с експерти от Министерството на финансите, БНБ, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, НАП, Комисията за финансов надзор, НОИ, Икономическия и социален съвет, Асоциацията на банките в България, както и с кметове, работодателски и синдикални организации от региона.

„Много благодаря за възможността, точно в Габрово, да се проведе информационна среща, свързана с въвеждането на еврото. Една тема, която е изключително важна за бъдещето ни развитие,“ заяви кметът на Габрово в своето приветствие. Тя подчерта, че въвеждането на еврото не е просто технически въпрос, а процес, който изисква доверие, последователност, професионализъм и подкрепа от всички – държавата, местните власти, бизнеса и гражданите.

„България върви по този път още от присъединяването си към Европейския съюз през 2007 г., а от 2020 г. – и като част от чакалнята на еврозоната. Днес, с по-малко от 90 дни до 1 януари 2026 г., сме в решаващ етап. Общините, включително нашата, имат важна роля – защото ние сме на първа линия, срещаме се ежедневно с нуждите на хората и бизнеса.

Вярвам, че въвеждането на еврото ще донесе повече прозрачност, стабилност и възможности за развитие. Това е общо усилие – на институциите, на експертите, на бизнеса, на гражданите. И е наша отговорност да осигурим достъпна, навременна и достоверна информация, за да изградим доверие – в процеса, в институциите и помежду си.“ – каза още в обръщението си Таня Христова.

В рамките на срещата се обсъждат конкретни стъпки, съгласувателни процедури, адаптиране на финансовата система и мерки за защита на потребителите. Предвидена е дискусия, по време на която участниците да зададат въпроси и да получат отговори от водещи специалисти, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото.

Събитието в Габрово е част от усилията за изграждане на информирано и подготвено общество, което да посрещне с увереност и готовност историческата промяна в икономическия и социален живот на страната.

Facebook

Twitter



Shares