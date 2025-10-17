Габрово е домакин на GRS Connect 2025: образование, технологии и визия за бъдещето

Днес в Габрово стартира Втората национална среща на общността на училищата в облака – GRS Connect 2025.

Събитието събира директори, заместник-директори и преподаватели от 22 училища от цялата страна, броят на учениците на които представляват близо 4% от учениците в България. Форумът се провежда в бизнес комплекс „Сиентиа“ и е организиран от Център за творческо обучение – водеща организация в областта на образователните иновации.

Програмата на срещата включва практически работилници и дискусии по теми като изкуствен интелект с Gemini Academy, изграждане на дигитална стратегия на училището в облака, създаване на AI лаборатории, споделяне на добри и неуспешни практики, както и изграждане на устойчива образователна общност.

„За нас, а вярвам и за бизнес комплекс Сиентиа, е чест и отговорност да бъдем домакини на GRS Connect 2025. Това събитие събира визионери, които не просто следват тенденциите, а ги създават – с мисъл за учениците, за обществото и за утрешния ден“, заяви кметът на Габрово Таня Христова при откриването.

Тя подчерта, че Габрово не просто подкрепя иновациите, а ги интегрира в своите политики и пространства: „Днес, когато говорим за дигитални стратегии, Google Reference Schools и изкуствен интелект в учебния процес, ние не говорим само за технологии – говорим за нова култура на учене, за нови роли на учителя, за нови хоризонти пред ученика. Целта на всички нас е да направим общността, в която живеем наистина добра и тя да носи удовлетвореност на всички. Затова ви пожелавам да бъдете пионери в това, което правите. Да заразявате все повече учители и директори и да използвате технологиите по възможно най-добър начин. Защото чрез технологиите ние инвестираме в настоящето и се готвим за бъдещето. “

По време на събитието кметът сподели пред участниците за трансформация на бившето училище „Радион Умников“ в Център за дигитални умения и иновации – бъдещ инкубатор за млади таланти и образователни лидери. „Пространство, в което идеи ще се превръщат в проекти, а ученици – в създатели. Това, убедена съм, ще е и нашият принос към интелектуалната трансформация “, допълни Христова.

В допълнение Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение, очерта и тяхната визията за бъдещето: „ Радионумниковото училище да се превърне в център за Централна и Източна Европа, където се обучават преподаватели на най-новите технологии в света. Това е визията ни за 2030 година.“

Той обяви, че от началото на следващата година Центърът ще има постоянно присъствие в Габрово, което ще засили още повече ролята на града като двигател на образователната трансформация в страната.

Програмата Google Reference School (GRS) отличава училища, които използват активно инструментите на Google for Education и прилагат иновативни подходи в обучението. Участието в GRS отваря врати към международни образователни инициативи, достъп до обучения, ресурси и нови функционалности, както и възможност за споделяне на добри практики.

Център за творческо обучение активно работи за образователна трансформация с цел положителна промяна в българската образователна среда от 2008 г. насам.

Мисията на Центъра е да подобри образованието в България чрез смислено използване на технологии, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и реализиране на младежки инициативи и проекти.

Facebook

Twitter



Shares