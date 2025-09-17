Футболен мач спира движението на транспорта по няколко старозагорски улици за 3 часа утре

Гражданите, които живеят в района, ще бъдат пренасочвани в близките улици или допускани срещу документ за самоличност

Футболната среща на стадион „Берое“ между отборите на ФК „Арда“ (Кърджали) и ПФК „ЦСКА“ (София) ще спре движението на всички видове транспорт по няколко улици в Стара Загора утре. В тази връзка е подадено уведомително писмо от ОД на МВР в Стара Загора с цел да се обезпечат общественият ред и сигурността на гостите, посетителите на мача, участниците в движението и гражданите.

В заповедта на кмета Живко Тодоров се нарежда:

На 18-ти септември 2025 г., за времето от 16.00 ч. до 17.30 ч. и от 19.30 ч. до 21.00 ч. да се спре движението на личен, договориран и на транспорт за собствена сметка на територията на град Стара Загора, по следните улици:

– По ул. „Августа Траяна“, от кръстовището с ул. „Свети Отец Паисий“, в посока стадион „Берое“;

– По ул. „Княз Александър Батенберг“, от кръстовището с ул. „Генерал Столетов“, в посока стадион „ Берое“;

– Ул. „23-ти декември“, ул. „Спортна“, ул. „Мавзолея“, ул. „Тунджа“ и ул. „Бончо Бонев“ – в двете посоки;

– Ул. „Охрид“, ул. „Странджа“ и ул. „Братя Митови“ – в посока стадион „Берое“.

Гражданите, които живеят в района, ще бъдат пренасочвани в близките улици или допускани срещу документ за самоличност. Ще бъде допускан и общественият транспорт при изпълнение на определеното му маршрутно разписание.

Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на футболната среща.

