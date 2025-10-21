Зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра – Стилиян Стойчев, награди учениците, участвали в първенството по футбол за деца V-VII клас.

Турнирът е част от първия етап на ученическите игри за 2025/2026 г. Пет отбора взеха участие във футболната надпревара – ПМГ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Отец Паисий“. На първо място се класира отборът на ОУ „Отец Паисий“. Той продължава във втория етап на ученическите игри, който обхваща всички отбори, класирали се на първо място в съответната община в рамките на Силистренска област.

