Фотожурналистът Михаела Вачева – гост на подкаста „Софийски истории“

The New York Times, The San Francisco Chronicle, The Washington Post, Wall Street Journal, Der Spiegel, Bloomberg – днешният ни гост може да се похвали с богато портфолио.

За нея фотоапаратът е инструмент, чрез който разказва истории, а границите са поредното предизвикателство, което не се страхува да прескочи.

Фотожурналистът Михаела Вачева е пример за силата на човешкия дух и преследването на мечтите. „Не е въпросът да не те е страх. Напротив – правиш го уплашен. И не е въпросът да не се разпаднеш – разпадаш се и трябва някой да те събере“ – споделя тя за пътя си от столичния квартал „Овча купел“, през студентските години в Германия и настоящия си живот между София и Сан Франциско.

Какво е „Фотоработилница 66“, откъде минава пътят на есетрите и как се живее от двете страни на океана – чуйте цялото интервю на Ирена Матеева с фотожурналиста Михаела Вачева и грабвайте фотоапаратите! София крие своите тайни, които чакат да бъдат разкрити!

