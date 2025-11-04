вторник, ноември 4, 2025
Последни:
Региона

Фотожурналистът Михаела Вачева – гост на подкаста „Софийски истории“

Редактор

The New York Times, The San Francisco Chronicle, The Washington Post, Wall Street Journal, Der Spiegel, Bloomberg – днешният ни гост може да се похвали с богато портфолио.

За нея фотоапаратът е инструмент, чрез който разказва истории, а границите са поредното предизвикателство, което не се страхува да прескочи.

Фотожурналистът Михаела Вачева е пример за силата на човешкия дух и преследването на мечтите. „Не е въпросът да не те е страх. Напротив – правиш го уплашен. И не е въпросът да не се разпаднеш – разпадаш се и трябва някой да те събере“ – споделя тя за пътя си от столичния квартал „Овча купел“, през студентските години в Германия и настоящия си живот между София и Сан Франциско.

Какво е „Фотоработилница 66“, откъде минава пътят на есетрите и как се живее от двете страни на океана – чуйте цялото интервю на Ирена Матеева с фотожурналиста Михаела Вачева и грабвайте фотоапаратите! София крие своите тайни, които чакат да бъдат разкрити!

YouTube: @Софийскиистории | Facebook: @Софийскиистории | Instagram: @Софийски истории

Подкастът „Софийски истории“ се реализира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, в партньорство с „Мениджър“, Obekti.bg и Modernity.bg

Интересно от мрежата

Вижте още

Сливен посрещна тържествено Пояса на Пресвета Богородица

Редактор

Д-р инж. Атанас Ташков представи добри практики от област Пловдив на международна конференция за безопасност на движението

Редактор

Възстановяват допълнителните курсове на градския транспорт през новата учебна година

Редактор

Pin It on Pinterest