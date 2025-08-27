Природен парк „Персина“ (Белене) представя в Дунавския парк на град Силистра новата си фотоизложба „Уникалността на дивите острови на Дунав“.

Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на експозицията между 29 август и 25 септември.

Изложбата е резултат от изпълнението на проект LIFE, който се фокусира върху възстановяването на влажните зони по поречието на река Дунав. Тя е съвместна инициатива с Българското дружество за защита на птиците и Румънската орнитологична асоциация.

Целта на експозицията е да покаже изключителната природна красота и биоразнообразието на дунавските острови. Посетителите ще имат възможността да се насладят на завладяващи кадри на тези диви места.

Фотоизложбата разкрива общото природно наследство на двете гранични страни – България и Румъния. Снимките са дело на фотографа Александър Иванов, който е успял да улови красотата и уникалността на островите по течението на Дунав.

20-те пана са разположени в близост до втория шадраван в Дунавския парк, за да могат посетителите свободно да разгледат фотографиите. Инициативата се надява да привлече както местните жители, така и гостите на град Силистра, които искат да научат повече за съкровището на Дунав.

Община Силистра подкрепя усилията на ПП „Персина“ за повишаване на екологичното съзнание и опазване на ценните природни ресурси.

