Фотоизложба по повод 75-годишнината от обявяването на Мездра за град е подредена в Община Мездра

По инициатива на Градската художествена галерия в Община Мездра е подредена ретроспективна фотоизложба под наслов „Стара Мездра“. Тя е посветена на 75-годишнината от обявяването на Мездра за град – юбилей, който ще бъде отбелязан официално с празничен концерт на 19 септември 2025 г., съвместно със 100-годишнината от създаването на Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

Експозицията включва черно-бели фотоси, запечатали знакови събития и личности от миналото на железничарското селище. Сред тях са уникални снимки от фонда на Регионален исторически музей и Държавен архив – Враца, както и такива, предоставени от частни лица.

Фотографското пътешествие в миналото започва със снимка от откриването на жп линията София – Роман на 20 февруари 1897 г. и продължава с един от първите изгледи в края на XIX век на стария мост на река Искър при крепостта „Калето”, честване на гара Мездра на празника на Св. св. Кирил и Методий на 11 май 1911 г. и полагане на основния камък на Прогимназия „Тодор Балабанов“ (дн. ОУ „Христо Ботев“) на 23 август 1925 г.

Специално място в изложбата заемат ликовете на първия почетен гражданин на Мездра (1943, 1946 г.) – крупния български предприемач, индустриалец и дарител Иван Балабанов (1887-1969 г.), и на видния общественик, учител, училищен инспектор, журналист, читалищен и кооперативен деец Йордан Кръстев (1885-1954 г.) – редактор на първия вестник, издаван в Мездра – „Искърски фаръ“ (1929-1944 г.), и дългогодишен председател на Читалище „Просвета“ (1927-1940 г.).

Експозицията допълва Указ №435 на Президиума на Народното събрание от 26 август 1950 г., с който Мездренската селска община, Врачанска околия е призната за Мездренска градска община, същата околия (обн. „Държавен вестник“, бр. 206/ 31.08.1950 г.).

Фотоизложбата „Стара Мездра“ може да бъде разгледана до края на месец септември във фоайето на партерния етаж в сградата на Община Мездра.

