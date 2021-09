ФотоФабрика събра архитект, фотограф и IT специалист в изложба „Природата като убежище“ на оградата на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства

Точно на 15 септември 2021 г., в първият учебен ден, на оградата на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ 8, 4000 Каменица 1, се появи интересна фотоизложба със заглавие „Природата като убежище“ .

Представянето на изложбата в Пловдив е част от проекта ФОТОФИКСАЖ, осъществяван с подкрепа на Национален фонд „Култура”.

„Навън” е мястото, където все повече искаме да бъдем. Защото природата е причината да търсим и намираме баланса в себе си. В последните месеци, когато пътят навън минава първо през обратен завой навътре в ума ни, ФотоФабрика събира за своята ежегодна външна изложба фотографите Димитър Караниколов, Владо Донков и Веселин Атанасов – автори, чийто фокус е именно природата като първоизточник на енергия и сила“, разказаха организаторите.

Димитър Караниколов е архитект и любител фотограф. Прави архитектурни визуализации, покрай които започва да се занимава с фотография. В последните години пътува на специализирани фотографски експедиции по света и “лети” с дрона си над различни места и хора, които изглеждат още по-автентично от високо. Негови кадри са публикувани от National Geographic, Lonely Planet, Fubiz и Designboom. През 2019 г. печели International Photography Awards в категория Travel Photography.През 2020 г. става въздушен фотограф на годината на Aerial PhotoAwards в категория Fine Arts.

Владо Донков е фотограф, който снима навън. Но не просто извън града, в природата, а и извън познатата граница на цивилизацията, като е посветил десетилетия от работата си на снимки в студени и слабонаселени полярни райони. Дългите му самостоятелни експедиции в Арктика, без да види жив човек с месеци, го карат да обикне хората повече и така започва да преподава фотография на ученици от пет континента.

Живял е и е работил в Норвегия, Великобритания, Малта, САЩ. Избран е за член на Кралското географско дружество в Лондон и периодично изнася лекции, курсове и презентации в различни части на света. Води ветроходни и пешеходни експедиции с малки групи. Снима за организации и клиенти като Outdoor Photography, National Geographic, Hasselblad, Volvo, The Telegraph.

Веселин Атанасов е IT специалист, който обожава да пътува и да снима. Започва да се занимава с фотография през 2014 г. след период на вълнуващи пътувания в Азия и Южна Америка. Веселин е самоук фотограф с изключителен личен стил. През 2018 г. става Open Photographer of the Year на Sony World Photography Awards.

