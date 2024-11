Форумът за инвестиционното бъдеще на Стара Загора ще събере наши и международни експерти

Регистрацията за събитието се извършва тук: https://invest.starazagora.bg/ en/invest

Само 6 дни остават до старта на конференцията, която ще изтъкне възможностите на област Стара Загора за пряко чуждестранно инвестиране. Форумът „Invest in the Stara Zagora district: Why the right time is now“ ще се състои на 26 ноември 2024 г., вторник, в Културен център „Стара Загора“. Официалното приветствие ще бъде отправено от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

Организатори са Община Стара Загора и Invest Stara Zagora. Трите дискусионни панела ще съберат водещи експерти и лидери от бизнес и инвестиционната общност, от които се очаква да предложат вдъхновяващи дискусии, практически решения и полезни контакти за всички участници.

Събитието ще бъде достъпно както на място, така и онлайн, с осигурен симултанен превод.

Какво съдържат трите дискусионни панела, които включва програмата:

📌Първи панел: Глобални тенденции в областта на преките чуждестранни инвестиции и влиянието на технологичния напредък: Прозрения за инвестиционното бъдеще на Стара Загора;

📌Втори панел: Местни успехи и предизвикателства: Формиране на бъдещия бизнес пейзаж на Стара Загора;

📌Трети панел: Стимули и правна рамка: Отключване на инвестиционния потенциал в Стара Загора;

„Конференцията предлага уникален шанс да се запознаете с бъдещите перспективи за инвестиции в Стара Загора, да се вдъхновите от успешни истории и да изградите стратегически партньорства с доказани лидери в бизнеса“, подчерта началникът на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора Росица Райкова.

