Форумът „United for the Future“ събира бизнес, НПО и местна власт за обсъждане на регионални приоритети

Събитието ще се проведе утре от 14.00 ч. във фоайето на Държавна опера – Стара Загора

По повод своята пета годишнина отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ към Община Стара Загора събира ключови партньори от бизнеса, местната власт и неправителствения сектор на форума „United for the Future – 5 години инвестиции и партньорства“. Събитието ще се проведе на 26 ноември 2025 г. от 14.00 ч. във фоайето на Държавна опера – Стара Загора.

По време на събитието ще бъдат обсъдени основните приоритети и насоки за развитието на региона. Целта е да се осигури отворена и конструктивна платформа за диалог между общината и бизнеса.

В рамките на дискусиите ще бъдат разгледани ключови теми, сред които:

възможности за инвестиции и развитие на публично-частни партньорства;

стратегически приоритети за устойчив икономически растеж;

нови инициативи и планове на общината за 2026 г.;

предложения за подобряване на бизнес средата и засилване на взаимодействието между общината, бизнеса и неправителствените организации.

Програмата на форума предвижда преглед на икономическата ситуация и основните тенденции за 2026 г., както и панелна дискусия „Бизнес и община – заедно към 2026 г.“

Facebook

Twitter



Shares