Форум в Русе представи ролята на енергийните общности в България. Драгомир Драганов със заявка за създаване на такива в региона

Ролята, бъдещето, проблемите и перспективите за развитие на енергийните общности в страната бяха основна тема на първия регионален форум в Северна България за поддръжка на политиките на Европейския зелен пакт, който е под надслов „Енергийните общности – европейски инструмент за силна местна икономика, чист транспорт и достъпна енергия“. Събитието се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на него участват представители на местната и държавната власт от цяла Северна България. Сред гостите на събитието бе и областният управител Драгомир Драганов, под чийто патронаж се провежда днешното събитие. „Може би сте чували как жителите на малки населени места в Западна Европа произвеждат зелена енергия за собствени нужди, споделят я помежду си, а излишъка продават на пазара, което им носи приходи. Това е моделът на т.нар. енергийни общности, който прохожда и в България“, каза в обръщението си към присъстващите Драганов и посочи, че е убеден, че във всяка от общините в региона може да се създаде подобна общност. Той посочи, че в Русенско може да се създаде научно-приложен хъб за зелени технологии с насоченост към поощряване създаването на енергийните общности и консултациите на желаещите да разработят такива. Областният управител обясни, че макар често да се възприемат единствено като част от енергийната политика, енергийните общности всъщност са много повече, защото те са мощен инструмент за регионално развитие, подобряване на икономическата среда и повишаване на качеството на живот в местните общности.

Енергийните общности са мащабна концепция, която е инструмент на Европейския съюз в направлението на две политики – на енергетиката и в областта на регионалното развитие, посочи Стефан Абаджиев от Камарата на умните мрежи. Той информира, че има система за управление на енергийни общности в България, в която има близо 1100 такива, но досега не е имало процедура за регистрация по нормите на закона. Към момента в страната има четири общности, които отговарят на точните законови критерии. По-конкретно такива има в градовете Габрово, София, Бургас и Шабла. „Те отговарят на определенията в два български закона и представляват общности за възобновяема енергия. По своята функция те са енергийни инсталации, които произвеждат и разпределят енергия на локално ниво – квартал, сгради. Енергийните общности са вид инвестиционен проект със задача както да се пести енергия, така и да се произвежда евтина такава по ефективен начин. Част от неоползотворената произведена енергия от тези общности се предоставя или разпределя между членовете или се продава на клиент“, обясни Абаджиев. Абаджиев обясни още, че очаква увеличаване на интереса към модела, защото вече има открита европейска програма с финансиране от Европейския съюз, което е насочено към бизнес планове свързани с енергийните общности.

Заместник-ректорът по научноизследвателската дейност на Русенския университет проф. Даниел Братанов посочи, че енергийното управление вече е цивилизационен проблем. „На прага сме на една революция, само до преди 20 години производството на енергия беше възможно за големи структури единствено. Днес то вече е достъпно за малки общности и отделни хора и малки структури. Това дава ново поле за развитие на икономиката“, каза проф. Братанов. Той е убеден, че подобни инициативи ще дадат шанс за развитието на нови технологии, а Русенският университет е доказан европейски партньор и има позиции в тази сфера. На събитието присъства и председателят на Асоциацията на българските градове и регион Ергин Емин, който заяви, че подобни форуми предстои да се направят и в други големи градове в страната. Организатори на събитието са Асоциация на Българските Градове и Региони съвместно с Българска Smart Grid Камара и националния Съюз Такси. Научни партньори и технологични спонсори на Форума са българската платформа за управление на енергийни общности GRID-ONE.eu и групата технологични компании TID Engineering. Същевременно събитието преминава под патронажа на кмета Пенчо Милков и ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова. Според Общинската администрация в крайдунавския град енергийните общности ще създадат реална възможност за укрепване на местната икономика.

