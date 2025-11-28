Форум ще обсъди ролята на жените в изпитанието от прехода отвъд въглищната индустрия

Немски опит ще демонстрира добри практики как равенството, пазарът на труда и обществената трансформация са свързани и как опитът може да е полезен за Стара Загора и региона

Дискусионен форум под наслов „Жените в регионалната трансформация и справедливия преход“ ще разисква едно от най-значимите предизвикателства за Стара Загора и областта ни – прехода отвъд въглищната индустрия. Форумът ще се състои на 2 декември 2025 г., вторник, от 15.30 до 17.30 часа в конферентната зала на хотел „Верея“.

Поканата идва от Посолството на Федерална република Германия в София и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Няма прослойка от обществото ни, която да остане незасегната от прехода отвъд въглищната индустрия: това са местният бизнес, работната сила, социалните услуги и бъдещите перспективи на хилядите семейства в Старозагорски регион.

„В този контекст жените имат особено важна роля – както като група, която е силно засегната от трансформацията, така и като ключов ресурс за развитието на секторите: образование, здравеопазване, социални дейности, дигитализация и зелени технологии. Форумът цели не само да обсъди предизвикателствата, но и да демонстрира активното участие на жените в регионалната трансформация“, разкриха авансово организаторите.

Поканена за кратко видео обръщение е проф. д-р Юта Алмендингер, германски експерт в теми като равенство и социална трансформация, която да представи опит и добри практики от Германия и да покаже от германска перспектива как равенството, пазарът на труда и обществената трансформация са свързани и как този опит може да бъде полезен за българските региони.

