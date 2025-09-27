Фондация за изкуство и култура „Пендариум“ представя поетичната книга на Татяна Косева „Звън на цикади“

На 2 октомври 2025 г. от 18:30 ч. в Културно-образователния център за съвременно изкуство и библиотека Бургас ще се състои представяне на поетичната книга „Звън на цикади“.

Събитието се реализира със съдействието на Община Бургас, Културно-образователния център и под шапката на Фондация за изкуство и култура „Пендариум“, чийто председател е авторът на книгата Татяна Косева.

„Звън на цикади“ е концептуален творчески проект, в който поезия и изкуство се преплитат, за да изразят най-интимните и вечни търсения на човешката душа. Цикадата е избрана като символ – архетип на душата, която след дълго мълчание излиза, за да изговори себе си.

В стиховете оживяват теми като самота, любов, трансформация, тъга, радост. Художественото оформление на книгата е дело на Цветелина Русалиева – потомка на първия бургаски кмет Панайот Русалиев.

Така книгата, която сама по себе си не е свързана тематично с Бургас, намира своята естествена връзка с града чрез наследството и съвременното творчество.

По време на вечерта ще прозвучат избрани стихове от книгата, ще бъдат представени картините на Цветелина Русалиева, ще бъде представена мисията на фондация „Пендариум“ – културна организация, която създава мост между наследство и съвременност.

Дата: 2 октомври 2025 г.

Начало: 18:30 ч.

Място: Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека, Бургас

Вход: Свободен

