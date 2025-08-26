Фолклорният събор „Богородична стъпка“ налага временна промяна в транспорта
Автобусите до Старозагорски бани и околните села ще се движат само по околовръстния път на курорта – през хотелската част
Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града ни, че на 30 и 31 август 2025 г. (събота и неделя) на територията на с. Старозагорски бани ще се проведе Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“.
За осигуряване на максимална безопасност и комфорт на всички присъстващи на събитието, автобусите до с. Старозагорски бани и околните села, ще се движат само по околовръстния път на курорта – пътя през хотелската част. Автобусите обслужващи линии с №№ 9, 91, 92 ще спират на спирки: „Армира“ – „Мини Марица-изток“ – „Старозагорски бани-поща“ – „Старозагорски бани-обсерватория“ и ще обръщат на разклона за село Сулица.
Ще бъде осигурен допълнителен курс на 30.08.2025 г. с час на тръгване 22.00 ч. от Старозагорски бани – център, който ще мине и през обиколния маршрут.
Участниците и гостите на празника могат да ползват действащите автобусни линии до с. Старозагорски бани, съгласно утвърдените маршрутни разписания.
|час на тръгване отСт.Загора
|Автобусна линия,периодичностна изпълнение
|пристигав с. Старозагорски бани
|от с. Старозагорски банипосока Ст.Загора
|06,00
|Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка
|06,41
|07,16
|06,30
|Линия № 94 кв. „Зора“ – Пъстрово
|07,15
|08,14
|07,00
|Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново селона връщане през Старозагорски бани
|07,56
|07,57
|08,00
|Линия № 91 кв. „Зора“-Борилово
|09,02
|09,03
|10,00
|Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка
|10,41
|11,18
|11,00
|Линия № 9 кв. „Зора“ – Староз. бани
|11,52
|12,00
|12,30
|Линия № 94 кв. „Зора“ – Сл.кладенец
|13,16
|14,10
|13,00
|Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново село
|13,45
|13,46
|14,00
|Линия № 9 кв. „Зора“ – Староз. бани
|14,52
|15,00
|15,30
|Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка
|16,15
|16,47
|17,30
|Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново село
|18,26
|18,27
|18,00
|Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка
|18,41
|19,16
|18,30
|Линия № 94 кв. „Зора“ – Пъстрово
|19,15
|20,14
|19,00
|Линия № 91 кв. „Зора“-Борилово
|20,04
|20,05
|Линия № 9 /само в събота – 30.08./от Старозагорски бани – център
|22,00