Фолклорният събор „Богородична стъпка“ налага временна промяна в транспорта

Автобусите до Старозагорски бани и околните села ще се движат само по околовръстния път на курорта – през хотелската част

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града ни, че на 30 и 31 август 2025 г. (събота и неделя) на територията на с. Старозагорски бани ще се проведе Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“.

За осигуряване на максимална безопасност и комфорт на всички присъстващи на събитието, автобусите до с. Старозагорски бани и околните села, ще се движат само по околовръстния път на курорта – пътя през хотелската част. Автобусите обслужващи линии с №№ 9, 91, 92 ще спират на спирки: „Армира“ – „Мини Марица-изток“ – „Старозагорски бани-поща“ – „Старозагорски бани-обсерватория“ и ще обръщат на разклона за село Сулица.

Ще бъде осигурен допълнителен курс на 30.08.2025 г. с час на тръгване 22.00 ч. от Старозагорски бани – център, който ще мине и през обиколния маршрут.

Участниците и гостите на празника могат да ползват действащите автобусни линии до с. Старозагорски бани, съгласно утвърдените маршрутни разписания.

час на тръгване отСт.Загора Автобусна линия,периодичностна изпълнение пристигав с. Старозагорски бани от с. Старозагорски банипосока Ст.Загора 06,00 Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка 06,41 07,16 06,30 Линия № 94 кв. „Зора“ – Пъстрово 07,15 08,14 07,00 Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново селона връщане през Старозагорски бани 07,56 07,57 08,00 Линия № 91 кв. „Зора“-Борилово 09,02 09,03 10,00 Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка 10,41 11,18 11,00 Линия № 9 кв. „Зора“ – Староз. бани 11,52 12,00 12,30 Линия № 94 кв. „Зора“ – Сл.кладенец 13,16 14,10 13,00 Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново село 13,45 13,46 14,00 Линия № 9 кв. „Зора“ – Староз. бани 14,52 15,00 15,30 Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка 16,15 16,47 17,30 Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново село 18,26 18,27 18,00 Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка 18,41 19,16 18,30 Линия № 94 кв. „Зора“ – Пъстрово 19,15 20,14 19,00 Линия № 91 кв. „Зора“-Борилово 20,04 20,05 Линия № 9 /само в събота – 30.08./от Старозагорски бани – център 22,00

