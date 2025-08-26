вторник, август 26, 2025

Региона

Фолклорният събор „Богородична стъпка“ налага временна промяна в транспорта

Автобусите до Старозагорски бани и околните села  ще се движат само по околовръстния път на курорта – през хотелската част

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града ни, че на 30 и 31 август 2025 г. (събота и неделя) на територията на с. Старозагорски бани ще се проведе Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“.

За осигуряване на максимална безопасност и комфорт на всички присъстващи на събитието, автобусите до с. Старозагорски бани и околните села,  ще се движат само по околовръстния път на курорта – пътя през хотелската част. Автобусите обслужващи линии с №№ 9, 91, 92 ще спират на спирки: „Армира“ – „Мини Марица-изток“ – „Старозагорски бани-поща“ – „Старозагорски бани-обсерватория“ и ще обръщат на разклона за село Сулица.

Ще бъде осигурен допълнителен курс на 30.08.2025 г. с час на тръгване 22.00 ч. от Старозагорски бани – център, който ще мине и през обиколния маршрут.

Участниците и гостите на празника могат да ползват действащите автобусни линии до с. Старозагорски бани, съгласно утвърдените  маршрутни разписания.

час на тръгване отСт.ЗагораАвтобусна линия,периодичностна изпълнениепристигав с. Старозагорски баниот с. Старозагорски банипосока Ст.Загора
06,00Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка06,4107,16
06,30Линия № 94 кв. „Зора“ – Пъстрово07,1508,14
07,00Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново селона връщане през Старозагорски бани07,5607,57
08,00Линия № 91 кв. „Зора“-Борилово09,0209,03
10,00Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка10,4111,18
11,00Линия № 9 кв. „Зора“ – Староз. бани11,5212,00
12,30Линия № 94 кв. „Зора“ – Сл.кладенец13,1614,10
13,00Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново село13,4513,46
14,00Линия № 9 кв. „Зора“ – Староз. бани14,5215,00
15,30Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка16,1516,47
17,30Линия № 92 кв. „Зора“ – Ново село18,2618,27
18,00Линия № 96 кв. „Зора“ – Казанка18,4119,16
18,30Линия № 94 кв. „Зора“ – Пъстрово19,1520,14
19,00Линия № 91 кв. „Зора“-Борилово20,0420,05
 Линия № 9 /само в събота – 30.08./от Старозагорски бани – център 22,00

