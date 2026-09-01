Фолклорен празник събира музика, танци и традиционни вкусове в Типченица

Светлин Миланов, ФТА „Мездра“ и Духов оркестър „Вършец“ са сред акцентите в програмата на 5 септември

Село Типченица, община Мездра, ще се изпълни с музика, танци и традиционни вкусове на 5 септември 2026 г. Тогава жители и гости ще се съберат за фолклорен празник, посветен на българските традиции и Деня на Съединението.

Началото на събитието е в 13:00 часа, а входът е свободен.

Празникът се провежда от 2007 г. по повод Деня на Съединението – 6 септември, който се отбелязва и като Ден на село Типченица. Организатори са Кметство Типченица и НЧ „Съзнание-1899“, с подкрепата на Община Мездра, Винарна „Типченица“ и други спомоществователи.

Богата фолклорна програма и специални гости

Сред специалните гости ще бъде популярният фолклорен изпълнител Светлин Миланов, носител на Наградата на зрителите в Конкурса за авторска македонска песен на „Пирин Фолк“ 2026 в Сандански.

На сцената ще се представи и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ с художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов към НЧ „Просвета 1925“ – Мездра. За празничното настроение ще допринесе и Духов оркестър „Вършец“.

Кулинарно шоу с традиционни вкусове

Фолклорният празник ще предложи и кулинарно шоу на живо. Професионалният кулинар шеф Веселин Бойкинов ще готви пред публиката и ще представи традиционни вкусове.

Организаторите канят всички почитатели на българския фолклор да се присъединят към празника и да споделят ден, изпълнен с музика, танци, настроение и вкусна храна.