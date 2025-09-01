Фолклорен ансамбъл „Тракия“ завладя публиката на фестивала „Олимп“ в гръцкия град Катерини



С бурни аплодисменти и овации беше посрещнато участието на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ в престижния фестивал „Олимп“ – най-авторитетният фестивал в Северна Гърция.

Тази година България беше почетен домакин на събитието, което се проведе в град Катерини в рамките на цял месец. Концертът на ФА „Тракия“ беше кулминацията на фестивала, а великолепните танцьори, оркестър и певици представиха най-доброто от българското фолклорно изкуство, демонстрирайки красотата и въздействието на българската духовна традиция, фолклор и музикално наследство. Публиката беше завладяна от виртуозните танци, кристалните гласове на певиците и магията на българските народни инструменти и дълго аплодира ансамбъла след продължилия повече от час и половина концерт.

Сред присъстващите на събитието бяха Йоанис Думос, кмет на Катерини, Григорис Папахристос, председател на организационния комитет на Фестивала „Олимп“ Чавдар Агайн – консул в Генералното консулство на България в Солун, представители на гръцки браншови организации и представители на отдел „Култура“ от община Пловдив, водени от заместник-кметът по култура Пламен Панов.

На Пламен Панов се падна високата чест и удоволствието да предаде специални поздрави и благопожелания от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров към участниците и гостите на фестивала, както и да поднесе подаръци от името на кмета Димитров на кмета на Катерини, директора на фестивала и консула в Солун.

Фестивалът „Олимп“ е сред най-престижните културни събития в Гърция. На 54-тото издание България е почетната страна и представи богатото културно наследство на страната ни в поредица от събития. Това се случва за първи път от началото на фестивала. Приветствия към гостите на площада в Катерини отправиха Мата Курти от Управителния съвет на Фестивала „Олимп“ и Чавдар Агайн – консул в Генералното консулство на България в Солун.

Пловдив се представи на „Олимп“ с фокус върху културното наследство на най-стария жив град в Европа, с концерт на водещи изпълнители от Държавна опера Пловдив, както и с впечатляващата фолклорна програма. Градска художествена галерия – Пловдив показа в Центъра за Средиземноморски мозайки в Дион изложбата „Български икони“, съставена от редки и стойностни произведения. Голяма част от иконите са собственост на Пловдивската митрополия и участието им на фестивала се случи с благословията на Негово Високопреосвещенство Пловдивски Митрополит Николай.

В програмата на 54-ото издание на фестивала „Олимп“, участие взе и Ансамбъл „Розова долина“ от Карлово с концерт на откриването, а Историческият музей в Петрич представи впечатляващата изложба „Тайни и загадки от Хераклия Синтика, пътуване във времето“.

Фестивалът „Олимп“ е създаден през 1972 г. като през своята петдесетгодишна история е привлякъл множество известни гръцки артисти. През последните години отчетливо се засилва трансграничното сътрудничество като към атрактивната културна програма се добавят и тематични събития с фокус върху почетната държава. През настоящата година България бе обявена за почетна страна, което даде възможност да се поставят във фокуса на вниманието инициативи, значими за двустранните отношения.

Събитията във фестивала „Олимп“ се проведоха на няколко ключови и културно значими локации в района на Катерини, сред които: Античен театър на Дион, Замъка Платамон, Центъра за средиземноморски мозайки в Дион, Археологически парк Либетра, Църквата „Успение Богородици“ в Контариотисса.

Участието на пловдивските представители – ФА „Тракия“, Държавна опера Пловдив и Градската художествена галерия се осъществи с подкрепата на община Пловдив.

Фолклорен Ансамбъл “Тракия” е създаден през 1974 година. Мисията на ансамбъла е да запази и развие народното песенно и музикално-танцово богатство от всички фолклорни области на страната. Представя и разкрива в автентичен вид или в съвременни музикални и танцови интерпретации, истински бисери на народното творчество. С хиляди концерти във всички краища на България и по света, на всички континенти, Фолклорен Ансамбъл “Тракия” е носители на всички възможни награди в сферата на културата. Творческият екип е в състав: проф. д-р Даниела Дженева – главен художествен ръководител и хореограф, Николай Паскалев – диригент на оркестъра, Петър Захариев – концертмайстор, Цонка Димитрова – диригент на хора, Станка Аргирова-Куршумова – хормайстор, доц. д-р Димо Енев и доц. д-р Антон Андонов – балетмайстори.

