Финансова подкрепа от Община Ямбол ще получават трима студенти по здравни грижи

Трима студенти от специалности в областта на медицината са първите, които ще получат стимулиране от Община Ямбол по Наредбата за финансово подпомагане на лекари, специализанти и професионалисти по здравни грижи, озаглавена „Лекарите за област Ямбол“.

Техните документи бяха утвърдени от комисията, председателствана от заместник-кмета Енчо Керязов.

Припомняме, че наредбата на Община Ямбол, в рамките на кампанията „Ямбол – град с бъдеще“, е първата по рода си в България и е в сила от януари тази година. Инициативата е на кмета на Ямбол Валентин Ревански. Право на финансово подпомагане по нея имат лекари, специализанти, професионалисти по здравни грижи или студенти по съответните специалности (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори), които имат сключен договор с лечебно заведение, в което Община Ямбол има дялово участие. Средствата за това се осигуряват от общинския бюджет, а целта е да се гарантира наличието на достатъчно кадри от различни медицински специалности в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ и „Диагностично-консултативен център – 1“, чиито услуги ползват жителите от цялата ямболска област.

До момента за финансово подпомагане са кандидатствали трима студенти, чиито документи бяха разгледани на заседание на комисията в края на октомври. Стилян Петров е на 20 години, студент първи курс в специалност „Рентгенов лаборант“ в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Мариета Васева и Гергана Стоянова са първокурснички в специалност „Медицинска сестра“ във Факултет „Техника и технологии“ към Тракийския университет – Стара Загора. Тримата ще получат допълнително финансово стимулиране в размер на една минимална работна заплата. Финансовото подпомагане по наредбата е за календарна година, така че всеки кандидат има право да кандидатства отново през следващата година, но за не повече от три години.

Предложенията се подават до комисията чрез отдел „Хуманитарни дейности“ от ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ или „Диагностично-консултативен център – 1“, въз основа на обективни критерии за професионално поведение, квалификация и потребности от различни специалисти в лечебните заведения.От тази есен, за първи път, в ямболския факултет започна обучението на 22-ма студенти по специалност „Медицинска сестра“. Изнесеното обучение е резултат от обединените усилия на Община Ямбол, ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, ректорското ръководство на Тракийския университет, деканското ръководство на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и Областната администрация. Практиките и стажовете на тези студенти ще се провеждат в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол.

В областната болница в момента работят и над 25 специализанти по различни медицински специалности, съобщи на заседанието на комисията д-р Валентин Вълчев – заместник-управител на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ и председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ към Общински съвет – Ямбол.

